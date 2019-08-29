2019-08-29T13:11:45+03:00
Происшествия

В Брянске для бывшей чиновницы попросили шесть лет колонии за взятки за сдачу ЕГЭ

Общая сумма взяток составила больше 227 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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29 августа уголовное дело начали рассматривать в суде.29 августа уголовное дело начали рассматривать в суде.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Для бывшей чиновницы из управления образования Брянска попросили шесть лет колонии общего режима. В четверг, 29 августа, в Советском районном суде началось слушание дела о взятках за сдачу ЕГЭ. На скамье подсудимых кроме бывшей начальницы отдела общего образования, которая, как считают следователи, получала основную часть суммы взятки, еще четыре человека.

Это подчиненная руководителя, которая исполняла ее указания, двое учителей и мать ученика, который самостоятельно не мог справится с испытанием.

- Прокурор попросила реальные сроки лишения свободы для матери выпускника – три года колонии, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Для учителя, который передавал деньги, попросили четыре года колонии общего режима.

Подчиненной обвиняемой грозит 70 тысяч рублей штрафа, и учителю, который руководит пунктом приема экзамена – три года лишения свободы условно. Основным фигурантам уголовного дела грозят также крупные штрафы – от двух миллионов рублей до полумиллиона рублей.

Общая сумма взяток составила 227 тысяч 220 рублей. Подозреваемых обвиняют по статьям получение и дача взятки, превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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