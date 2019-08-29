Двух иностранцев будут судить за незаконное пересечение границы в Брянской области

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-29T12:25:25+03:00

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Двух иностранцев будут судить за незаконное пересечение государственной границы в Брянской области. 27-летнему и 43-летнему мужчине грозит до шести лет колонии.

По версии следствия, 18 июля сообщники пешком перешли российско-украинский участок границы в Суземском районе. Документов на право въезда в Россию у них не было. Нелегальных мигрантов задержали в тот же день.

Расследование по делу проводили сотрудники УФСБ России по Брянской области, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Суземском районном суде

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ИСТОЧНИК KP.RU