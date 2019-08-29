В Навлинском районе ищут пропавшего 63-летнего Николая Калинина

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-29T11:35:36+03:00

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В Навлинском районе полицейские и волонтеры ищут пропавшего 63-летнего Николая Калинина. Пенсионера последний раз видели 9 августа в Навле. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщают добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, лысый, есть шрам на голове. Николай Калинин был одет в клетчатую футболку поло с карманом, синие джинсы, черную кепку, обут в черные туфли.

Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он находится, сообщите в полицию или поисковому отряду.

Телефон "Лиза Алерт" - 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU