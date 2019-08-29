Жителя Унечского района осудили за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-29T10:19:00+03:00

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Жителя Унечского района признали виновным по уголовному делу о незаконной рыбалке. В суде установили, что в мае мужчина ловил рыбу с помощью рыболовных сетей на реке Куровщина. Это является запрещенным орудием лова.

- С 1 апреля по 10 июня по реке проходят миграционные пути рыб, идущих на нагул, нерест и зимовку, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Ущерб, причиненный рыбным запасам России, оценили в 27 тысяч 500 рублей.

Ущерб брянец уже возместил. По приговору суда он должен также заплатить штраф 20 тысяч рублей. Но он не вступил пока в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU