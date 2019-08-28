В Брянской области разобрались, кто должен содержать усадьбу в Великой Топали

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-28T11:22:22+03:00

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В Брянской области разобрались, кто должен содержать усадьбу Петра Румянцева-Задунайского в селе Великая Топаль Клинцовского района. Комплекс является памятником архитектуры федерального значения. Он включает в себя главный дом, флигель, церковь Преображения и усадебный парк. Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области выявило, что главный дом и другие здания разваливаются.

На первом этаже главного дома нет части деревянного покрытия пола, в одной из стен мезонина - сквозное отверстие, выходящее в трубу печного отопления. На цокольной части есть следы намокания и плесень, выпадают отдельные кирпичи, ступени разрушены. В главный дом усадьбы могут свободно проникнуть посторонние люди: двери и окна не заперты. Стекла или разбиты, или отсутствуют. Нет надписи, которая указывала бы на статус объекта.

Областное управление по охране памятников выдало предписание территориальному управлению Росимущества об устранении нарушений требований содержания архитектурного памятника. Но его попытались обжаловать в Арбитражном суде Брянской области, сообщают в пресс-службе суда. Требования Росимущества не удовлетворили. По закону именно оно должно ремонтировать памятник архитектуры, который находится в федеральной собственности. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU