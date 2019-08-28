В суражской колонии заготовят 1300 тонн консервированных овощей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-28T10:57:45+03:00

Их доставят в исправительные учреждения других регионов

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В Сураже заключенные наладили выпуск консервированных овощей. В колонии-поселении №3 вот уже пять лет работает мини-производство.

- Для изготовления продукции осужденные используют овощи, выращенные на сельскохозяйственных угодьях и купленные у поставщиков, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Также в цехе выпускают яблочный сок. Всего на участке работают 15 осужденных.

В этом году у мини-производства заказ на 1300 тонн консервации. Заказчики - пятнадцать учреждений ФСИН из других областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU