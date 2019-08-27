СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-27T16:04:03+03:00

Горожанин советует не брать в руки этих животных

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Брянцу делают прививки от бешенства после укуса ежика. Об этом он рассказал в соцсетях. Автор поста советует не брать в руки этих животных.

Горожанин после происшествия поехал в травмпункт. Медики перенаправили его в областную больницу. Пациенту выписали курс антирабического лечения. Судя по документам, которые сфотографировал брянец, вакцинация началась 26 августа. Еще ему предстоит сделать пять уколов в течение трех месяцев.

Бешенство - смертельная болезнь. Если удается проследить за укусившим животным, и оно не умрет через 7-10 дней, курс прививок можно закончить. Но ежика в этом случае нужно показать ветеринару.

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ИСТОЧНИК KP.RU