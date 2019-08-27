2019-08-27T14:30:20+03:00
Общество

На юго-западе Брянской области продавали подозрительное мясо

Продукция не прошла электронную ветеринарную сертификацию
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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В юго-западных районах Брянской области продавали мясо неизвестного происхождения. В августе специалисты проверили торговые точки Климова, Злынки и Новозыбкова. И нашли свиные фарш, колбасу, субпродукты, а также желудки и субпродукты индейки без маркировки, информации о наименовании продукции, условиях хранения и сроках годности.

Оказалось, что мясная продукция не прошла систему электронной ветеринарной сертификации. Официальных поставок мяса не было, поэтому и документы на него отсутствовали.

- Продукция несет потенциальные риски здоровью потребителей, а также распространения в регионе опасных болезней животных, - говорят в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Поэтому ее изъяли и утилизировали. Виновных привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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