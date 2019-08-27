25-летний житель Брянска ударом кулака убил незнакомца
Мужчина ударился затылком об асфальт
Через три дня потерпевший умер в больнице.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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25-летнего жителя Брянска обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следователи закончили расследовать уголовное дело.
По версии следствия, 25 мая около пяти часов на улице Димитрова в Володарском районе Брянска обвиняемый поссорился с незнакомцем. Молодой человек ударил своего оппонента кулаком в лицо. Потерпевший упал и ударился затылком об асфальт.
С диагнозом «черепно-мозговая травма» пострадавшего отвезли в больницу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Через три дня мужчина умер.
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ИСТОЧНИК KP.RU