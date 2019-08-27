В Новозыбкове водительских прав лишили 17 алкоголиков и наркоманов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-27T10:37:27+03:00

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В брянском городе Новозыбков водительских прав лишили 17 жителей, которые страдали наркоманией, алкоголизмом или психическими расстройствами. Районная прокуратура проверила, как соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения.

- У 17 человек были медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это создавало угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. В них могли пострадать или погибнуть люди.

Прокуратура подала в суд административные иски. Их удовлетворили. Водительские удостоверения аннулировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU