2019-08-27T10:37:27+03:00
Общество

В Новозыбкове водительских прав лишили 17 алкоголиков и наркоманов

Прокуратура подала иски в суд
Марина АНТОНОВА
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Водительские удостоверения аннулировали.Водительские удостоверения аннулировали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В брянском городе Новозыбков водительских прав лишили 17 жителей, которые страдали наркоманией, алкоголизмом или психическими расстройствами. Районная прокуратура проверила, как соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения.

- У 17 человек были медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это создавало угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. В них могли пострадать или погибнуть люди.

Прокуратура подала в суд административные иски. Их удовлетворили. Водительские удостоверения аннулировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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