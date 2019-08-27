В Брянске узнают, как используют время жители региона

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-27T11:48:57+03:00

Статисты выяснят, сколько времени брянцы ждут транспорт и стоят в очереди на прием к врачу

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Брянскстат узнает, на что тратят время жители региона. Необычное исследование пройдет с 4 сентября по 3 октября. Статисты опросят 448 домашних хозяйств на территории Брянска и области. Они выяснят, сколько времени брянцы ждут общественный транспорт и стоят в очереди на прием к врачу. Как различаются эти и другие показатели в городе и селе, у мужчин и женщин.

- Опрос охарактеризует уровень жизни населения не по денежным показателям, а по временным затратам на разные сферы жизни – работу, учебу, уход за детьми, домашние дела и отдых, - говорят в Брянскстате. - Деньги можно заработать или занять, а время - нет. Разница между тем, как люди используют свое время, определяют успешность и самореализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU