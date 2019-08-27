2019-08-27T08:46:14+03:00
Общество

Брянские автоинспекторы отобрали у мотоциклистов 48 байков

20 нарушителей были пьяны
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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Брянские автоинспекторы провели профилактическую операцию «Мото». В итоге 48 мотоциклистов остались без своих байков. Транспорт поставили на штрафстоянку. А всего полицейские поймали 629 нарушителей правил дорожного движения.

20 мотоциклистов были пьяны или отказались пройти тест на алкоголь. 52 водителя сели за руль двухколесного транспорта без прав. 111 человек ехали без мотошлемов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Штрафовали мотоциклистов и за превышение уровня шума, производимого при работе транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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