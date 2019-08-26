В Брянске заасфальтировали пешеходную дорожку до столба

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-26T17:24:10+03:00

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В Брянске пешеходную дорожку заасфальтировали до столба. Фотографии "ремонта по-брянски", как назвал его автор снимка, опубликовали в соцсетях.

Новая дорожка упирается в бетонный столб и металлический забор. Дальше идет грунтовая тропинка.

"Укладываем асфальт с утра и до столба", - шутят пользователи в комментариях.

С другой стороны, дорожники не могли убрать столб. А дорожку проложили по тропинкам, которые протоптали люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU