2019-08-26T16:28:08+03:00
Происшествия

В Брянске продавец из продуктового киоска ударил ножом прохожего

Мужчина хотел «уладить» конфликт между своим родственником и незнакомцем
Марина АНТОНОВА
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Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске продавец из продуктового киоска два раза ударил ножом в живот прохожего. По версии следствия, так мужчина пытался урегулировать конфликт, который случился между его пожилым родственником и незнакомцем.

- Об инциденте в полицию сообщили свидетели происшествия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - 35-летнего подозреваемого задержали.

Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

На задержанного жителя Бежицы завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция по ней предусматривает до десяти лет колонии. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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