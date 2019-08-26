2019-08-26T13:53:37+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 40-летнего Александра Рыжанкова

Мужчина пропал еще 7 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области добровольцы и полицейские ищут пропавшего 40-летнего Александра Рыжанкова. Мужчина пропал еще 7 июня в селе Норино в Жирятинском районе. Он нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, черные волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в светлую футболку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, обут в черные ботинки.

Если видели Александра Рыжанкова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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