2019-08-26T14:57:36+03:00
Происшествия

Стало известно из-за чего произошло ЧП с аттракционом в парке на Кургане Бессмертия в Брянске

В ситуации разбирается спецкомиссия горадминистарции
Елена РАКОВА
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ЧП произошло вечером 25 августа.ЧП произошло вечером 25 августа.Фото: Марина АНТОНОВА
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Стало известна причина возникновения ЧП на аттракционе "Торнадо" в парке имени 1000-летия на Кургане Бессмертия в Брянске. Все произошло около половины восьмого вечером 25 августа. Утром в понедельник, 26 августа, на месте побывала спецкомиссия, представители которой озвучили причины происшествия.

По данным Брянской городской администрации, вагончики аттракциона остановились из-за выпавшего подшипника. Ни одна тележка при этом не упала с рельсов. Все произошло в пяти метрах от посадочной платформы, когда аттракцион шел на четвертый круг.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в момент ЧП на аттракционе находились шесть человек. Никто из них не пострадал ни от поломки конструкции, ни из-за резкого торможения. Пассажиры сами покинули аттракцион, выйдя на платформу.

- Аттракцион принадлежит частному предпринимателю, - рассказали "КП" в мэрии. - Перед началом сезона он прошел необходимые проверки и к нему не было нареканий. Сейчас аттракцион в рабочем состоянии, в конструкции заменили подшипник. Но до окончания работы спецкомиссии и получения результатов исследования, на нем нельзя будет прокатиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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