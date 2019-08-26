2019-08-26T12:50:37+03:00
Происшествия

В Брянске на аттракционе на Кургане Бессмертия произошло ЧП

На месте уже работает межведомственная комиссия
Мария Дедкова
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Ее участники выяснят причины и обстоятельства произошедшего.Ее участники выяснят причины и обстоятельства произошедшего.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в парке имени 1000-летия города произошло ЧП. 25 августа здесь на полном ходу сломался аттракцион. В это время на нем катались люди.

По одной из версий, на аттракционе "Торнадо" у одной из кабинок сорвался подшипник.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" во время ЧП никто не пострадал.

На месте уже работает межведомственная комиссия. Ее участники выяснят причины и обстоятельства произошедшего.

Подробнее о ЧП в парке 1000-летия Брянска:

Стало известно из-за чего произошло ЧП с аттракционом в парке на Кургане Бессмертия

В ситуации разбирается спецкомиссия горадминистрации

Утром в понедельник, 26 августа, на месте побывала спецкомиссия, представители которой озвучили причины происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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