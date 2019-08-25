В Брянске беременная пассажирка автобуса пожаловалась на грубость кондуктора

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-25T10:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Беременная жительница Брянска в соцсетях пожаловалась на грубость кондуктора автобуса №16а. Работник не стала подходить к пассажирке на заднюю площадку, чтобы пробить билет. Не захотела пойти навстречу и беременная женщина.

В сети не раз уже жаловались именно на этого кондуктора. Но нашлись у сотрудника и немало защитников в комментариях. Мол, зарплата у кондуктора маленькая, работа тяжелая, а с большим весом не просто передвигаться по салону автобуса. И попросили пассажиров быть добрее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU