2019-08-24T18:38:59+03:00
Общество

В Брянске за полтора миллиона рублей продают теплоход «Тосна»

Информация о продаже появилось на сайте объявлений
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Авито".Фото: "Авито".
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В Брянске за полтора миллиона рублей продают единственный в городе прогулочный теплоход «Тосна». Информация о продаже 24 августа появилась на популярном сайте объявлений.

В описании сообщают, что судно переделано под кафе на 36 посадочных мест. И находится в хорошем состоянии, хоть ему уже около 30 лет. Место стоянки теплохода – набережная реки Десна в Брянске.

Горожане могут увидеть «Тосну» на причале у понтонного моста. И даже побывать в кафе на теплоходе. В 2017 году судну не выдали разрешение на навигацию. Десна перестала быть судоходной рекой. До этого теплоход совершал прогулочные рейсы от Свенского монастыря до Набережной.

Десну обещают почистить несколько лет. В этом году 200 миллионов рублей выделят на строительство дороги из Володарского района в Фокинский. Песок для дамбы собирались намывать из Десны. Возможно, тогда река вновь станет судоходной. И «Тосна» отправится в новое плавание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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