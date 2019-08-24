СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-24T12:14:15+03:00

Об этом сообщили пользователи в соцсетях

Изменить размер текста: A A

В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в соцсетях в субботу, 24 августа.

В комментариях предположили, что строители при монтаже перекрытия поставили недостаточно стоек или плохо выставили опалубку. Пользователи пишут, что обрушение свежезалитых перекрытий на стройке – не редкость. Другие требуют проверить, как ведется строительство.

Напомним, школу на 1225 мест строят на пересечении улиц Горбатова и будущей Советской. Это первая школа в новом микрорайоне. Открыть ее планируют в 2020 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU