2019-08-24T12:14:15+03:00
Общество

В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту

Об этом сообщили пользователи в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в соцсетях в субботу, 24 августа.

В комментариях предположили, что строители при монтаже перекрытия поставили недостаточно стоек или плохо выставили опалубку. Пользователи пишут, что обрушение свежезалитых перекрытий на стройке – не редкость. Другие требуют проверить, как ведется строительство.

Напомним, школу на 1225 мест строят на пересечении улиц Горбатова и будущей Советской. Это первая школа в новом микрорайоне. Открыть ее планируют в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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