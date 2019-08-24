В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту
В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в соцсетях в субботу, 24 августа.
В комментариях предположили, что строители при монтаже перекрытия поставили недостаточно стоек или плохо выставили опалубку. Пользователи пишут, что обрушение свежезалитых перекрытий на стройке – не редкость. Другие требуют проверить, как ведется строительство.
Напомним, школу на 1225 мест строят на пересечении улиц Горбатова и будущей Советской. Это первая школа в новом микрорайоне. Открыть ее планируют в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU