В Сельцо полицейский подстрелил убийцу при задержании

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-24T11:53:16+03:00

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В брянском городе Сельцо полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании предполагаемого убийцы. У злоумышленника – огнестрельное ранение в ногу.

В пятницу, 23 августа, дежурную часть сообщили о том, что 37-летнего жителя поселка Глаженка ударили ножом. Потерпевшего госпитализировали, но он полученного ранения он скончался.

- Полицейские выяснили, что преступление совершил 47-летний житель Сельцо, который в 2005 году уже был судим за убийство, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Через два часа стражи порядка нашли подозреваемого в городе. Но он оказал активное сопротивление, внезапно напав на полицейских с ножом.

Один из сотрудников выстрелил мужчине в ногу. Пострадавшего подозреваемого отвезли в больницу. А в УМВД проводят проверку по факту применения оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU