2019-08-24T11:12:05+03:00
Происшествия

Под Брянском сгорела фура с упаковкой от яиц

Пожар случился в районе Свени Транспортной утром в субботу, 24 августа
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Дмитрий Пузанов.Фото: vk.com, Дмитрий Пузанов.
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Под Брянском на объездной сгорела фура с бумажной упаковкой от яиц. Пожар случился рано утром в субботу, 24 августа, в районе поселка Свень Транспортная. Фотографии с места ЧП опубликовали пользователи в соцсетях.

На снимках видно, что сгорела одна из частей автопоезда. Другая часть осталась невредимой. Прицеп был тентованный. Внутри находились упаковки от яиц. Судя по всему, самих яиц в грузовике не было. На фотографиях их не видно.

О пострадавших при пожаре не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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