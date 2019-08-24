Под Брянском сгорела фура с упаковкой от яиц
Пожар случился в районе Свени Транспортной утром в субботу, 24 августа
Фото: vk.com, Дмитрий Пузанов.
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Под Брянском на объездной сгорела фура с бумажной упаковкой от яиц. Пожар случился рано утром в субботу, 24 августа, в районе поселка Свень Транспортная. Фотографии с места ЧП опубликовали пользователи в соцсетях.
На снимках видно, что сгорела одна из частей автопоезда. Другая часть осталась невредимой. Прицеп был тентованный. Внутри находились упаковки от яиц. Судя по всему, самих яиц в грузовике не было. На фотографиях их не видно.
О пострадавших при пожаре не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU