Брянский боец Виталий Минаков: «Поединок не дойдет до решения судей»
Брянский боец Виталий Минаков поделился своими прогнозами на поединок с американцем Хави Айалой, который состоится утром 25 августа.
- Те заготовки, которые я нарабатывал, должны помочь мне в этом поединке одержать победу, - рассказал Минаков в интервью перед турниром. - Я не любитель планировать и строить прогнозы, но думаю, что данный поединок не дойдет до решения судей.
В пятницу, 23 августа, прошла процедура взвешивания бойцов. Виталий Минаков показал на весах 118 килограммов. Это 11 килограммов больше, чем спортсмен весил во время поединка с Чейком Конго. Виталий Минаков тогда проиграл – такое решение приняли судьи.
Его новый соперник, Хави Айала, весит 120 килограммов.
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ИСТОЧНИК KP.RU