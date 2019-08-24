2019-08-24T09:32:24+03:00
Спорт

Брянский боец Виталий Минаков: «Поединок не дойдет до решения судей»

Спортсмен поделился прогнозами на бой с американцем с Хави Айалой
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".
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Брянский боец Виталий Минаков поделился своими прогнозами на поединок с американцем Хави Айалой, который состоится утром 25 августа.

- Те заготовки, которые я нарабатывал, должны помочь мне в этом поединке одержать победу, - рассказал Минаков в интервью перед турниром. - Я не любитель планировать и строить прогнозы, но думаю, что данный поединок не дойдет до решения судей.

В пятницу, 23 августа, прошла процедура взвешивания бойцов. Виталий Минаков показал на весах 118 килограммов. Это 11 килограммов больше, чем спортсмен весил во время поединка с Чейком Конго. Виталий Минаков тогда проиграл – такое решение приняли судьи.

Его новый соперник, Хави Айала, весит 120 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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