Двух брянских полицейских осудили за сфабрикованное дело о продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-22T18:37:54+03:00

Бывшие правоохранители на 12 и 10,5 лет отправятся за решетку

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Двух брянских полицейских, которым по 29 лет, осудили за сфабрикованное уголовное дело о продаже наркотиков. В суде установили, что правоохранители хотели улучшить ведомственные показатели и посадить невиновную женщину. Капитан и лейтенант полиции получили 12 и 10,5 лет колонии. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.

- Полицейские с помощью психологического давления и насилия вынудили знакомого женщины поучаствовать в незаконных оперативно-розыскных мероприятиях, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они снабдили его марихуаной, чтобы потом купить ее у женщины.

Злоумышленников поймали 29 октября прошлого года на встрече покупателя с так называемым «продавцом». Преступников задержали сотрудники ФСБ.

Суд запретил экс-полицейским занимать должности в органах власти на четыре и три года. Осужденных лишили специальных званий капитан и лейтенант полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU