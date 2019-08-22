2019-08-22T18:08:53+03:00
Общество

В Брянске в День государственного флага развернули огромный триколор

Праздник отметили на площади Воинской славы
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске в День государственного флага России 22 августа развернули огромный триколор. Праздник отмечали на площади Воинской славы. В нем участвовали добровольцы, представители общественных организаций, студенты, гости и жители города, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На площади выступили студенческие творческие коллективы. День флага России отмечают и в районах области. В регионе волонтеры раздают ленточки в цветах российского триколора и буклеты, в которых рассказывают историю главного символа страны.

Кстати, в этом году российскому триколору исполнилось 350 лет. А государственным символом нашей страны он вновь стал 22 августа 1991 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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