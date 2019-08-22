Бетонную стену возле «Кванториума» в Брянске разрисуют граффити

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-22T11:55:26+03:00

Фестиваль стрит-арта проходит с 19 по 28 августа

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Бетонную стену возле детского технопарка «Кванториум» в Володарском районе Брянска разрисуют граффити. Фестиваль стрит-арта «Мир будущего» проходит с 19 по 28 августа.

На пером этапе участники представили эскизы своих работ. Их темы были посвящены направлениям работы детского технопарка: наноквантум, IT-квантум, биоквантум, промробоквантум, энерджиквантум, автоквантум и хайтек. Эскизы просмотрели профессиональные художники. И выбрали лучшие.

Сейчас уже можно увидеть первые рисунки на стене, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

- В фестивале участвуют и трудные подростки, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ребята вместе со старшими наставниками рисуют на стене и участвуют в мастер-классах.

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ИСТОЧНИК KP.RU