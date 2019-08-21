В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-21T14:49:22+03:00

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В Брянске из горящего пятиэтажного дома эвакуировали 20 человек. Жильцов вывели из подъезда, где загорелась квартира. Сообщение о пожаре на улице Свободы в Володарском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС во вторник, 20 августа, в 23.18.

На место выехали две пожарные машины с автолестницей. Оказалось, что горит мебель в квартире на пятом этаже на площади пять квадратных метров. Из-за сильного задымления работало два звено газодымозащитной службы.

Пожар потушили за полчаса, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Причину возгорания выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU