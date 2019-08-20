В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет огненное шоу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-20T10:46:01+03:00

Оно будет бесплатным для горожан

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В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет "Огненный слет". Файер-шоу состоится на ступеньках областной филармонии. Для горожан оно будет бесплатным, сообщают организаторы в соцсетях.

Начало шоу в 21.00. В нем будут участвовать три брянских коллектива. Они обещают, что на всех выступления будут строго соблюдать технику безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU