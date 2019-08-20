В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет огненное шоу
Оно будет бесплатным для горожан
Фото: vk.com, "Огненный слет на Набережной".
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В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет "Огненный слет". Файер-шоу состоится на ступеньках областной филармонии. Для горожан оно будет бесплатным, сообщают организаторы в соцсетях.
Начало шоу в 21.00. В нем будут участвовать три брянских коллектива. Они обещают, что на всех выступления будут строго соблюдать технику безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU