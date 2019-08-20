2019-08-20T10:46:01+03:00
Общество

В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет огненное шоу

Оно будет бесплатным для горожан
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Огненный слет на Набережной".Фото: vk.com, "Огненный слет на Набережной".
Изменить размер текста:

В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет "Огненный слет". Файер-шоу состоится на ступеньках областной филармонии. Для горожан оно будет бесплатным, сообщают организаторы в соцсетях.

Начало шоу в 21.00. В нем будут участвовать три брянских коллектива. Они обещают, что на всех выступления будут строго соблюдать технику безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24