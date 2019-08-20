Житель Погарского района чуть заживо не сжег бывшую подругу с новым возлюбленным
28-летний житель Погарского района получил шесть лет колонии строгого режима за то, что чуть заживо не сжег бывшую подругу с новым возлюбленным. Мужчину судили по статье «Покушение на убийство двух лиц».
В суде установили, что преступление произошло 27 марта. Пьяный брянец вошел в дом, за которым присматривала его бывшая девушка. И увидел спящих на диване: ее и своего дядю. Из-за ревности он решил отомстить. Поджег спичками куртку и одеяло и положил их возле дивана. После того, как пламя разгорелось, мужчина вышел из комнаты. А дверь снаружи подпер металлической трубой, чтобы люди не могли спастись.
- Однако довести свой умысел до конца он не смог, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потерпевшие смогли выбраться из горящей комнаты.
Приговор виновному пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU