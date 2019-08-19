Гражданин Украины попытался провезти через границу в Брянской области 1,4 миллиона рублей
Гражданин Украины попытался провезти через Брянскую область 1 миллион 360 тысяч рублей. Это в два раза превышает сумму наличных, которую можно провозить без декларирования. Нарушителя обнаружили во время проверки пассажирского поезда Москва-Киев.
- Газетный сверток с крупной суммой денег находился в багаже мужчины, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – На нарушителя завели административное дело.
Иностранцу вернули сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, которую можно провезти без декларации. А остальные деньги изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU