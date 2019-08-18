ГИБДД: Брянский водитель, врезавшийся в магазин, был пьян

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-18T10:48:27+03:00

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Стали известны подробности ДТП с врезавшейся в магазин легковушкой в Брянске. Напомним, авария произошла рано утром в субботу, 17 августа, на улице Ульянова в Бежицком районе.

По предварительной информации областного ГИБДД, 22-летний водитель Daewoo МАТIZ ехал со стороны улицы Брянской Пролетарской Дивизии в сторону улицы Флотской. Торговый ларек, которой протаранил молодой человек, находился справа по ходу движения автомобиля.

Пострадал водитель Матиза: резанные раны плеча и ссадины на лбу.

- Ему назначили лечение и отпустили домой, - говорят в ГИБДД. – Выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU