В Бежицком районе Брянска легковушка протаранила магазин

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-17T13:46:08+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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В Брянске в магазин автозапчастей влетел малолитражный автомобиль. Снимки появились в соцсетях. Автор поста рассказывает, что авария произошла утром в субботу, 17 августа, в Бежице.

На снимках видно, что машина сильно прогнулась. О том, есть ли пострадавшие и как произошло ДТП, ГИБДД пока не сообщает.

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ИСТОЧНИК KP.RU