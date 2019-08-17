В Бежицком районе Брянска легковушка протаранила магазин
Информации о пострадавших пока нет
Фото: Максим Новиков.
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В Брянске в магазин автозапчастей влетел малолитражный автомобиль. Снимки появились в соцсетях. Автор поста рассказывает, что авария произошла утром в субботу, 17 августа, в Бежице.
На снимках видно, что машина сильно прогнулась. О том, есть ли пострадавшие и как произошло ДТП, ГИБДД пока не сообщает.
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ИСТОЧНИК KP.RU