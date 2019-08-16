2019-08-16T18:17:02+03:00
Общество

За полгода брянцы сдали 48 ружей и 912 патронов

Шесть единиц оружия были боевыми
Марина АНТОНОВА
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За полгода жители Брянской области сдали за вознаграждение 48 ружей и 912 патронов. Шесть единиц оружия были боевыми. За сдачу незаконно хранящегося оружия брянцы получили 522 тысячи рублей.

- С 6 по 13 августа сотрудники Росгвардии и полиции провели рейд «Оружие», - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. – Они проверили четыре тысячи владельцев оружия. Большинство из их живет недалеко от мест проведения массовых мероприятий.

Правоохранители выявили 55 нарушений в сфере оборота оружия и изъяли 99 ружей и пистолетов, а также больше двух тысяч патронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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