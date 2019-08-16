Брянский спаситель беркутов выходил двух воронят и ястреба

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-16T17:24:17+03:00

Одного вороненка брянец подарил людям, которые занимаются с ребятами с ДЦП

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Брянский спаситель беркутов Владимир Иванченков после судебного процесса над ним выходил двух воронят и одного ястреба. Одного вороненка брянец подарил людям, которые занимаются с ребятами с ДЦП. Птица живет вместе с лошадьми. Другой птенец и ястреб остался у Владимира. Об этом рассказала журналистка Марина Ахмедова на своей странице в соцсети.

Воронят подкинули Владимиру Иванченкову на второй день после суда. Сбитого ястреба принесли к нему домой монтажники.

Напомним, на брянца завели уголовное дело за то, что он содержал краснокнижных птиц. Во время операции «Браконьер» полицейские изъяли трех беркутов и увезли в питомник. При этом две из трех птиц погибли. А Владимиру Иванченкову грозил срок до трех лет колонии. Но 12 апреля Брасовский районный суд его оправдал.

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ИСТОЧНИК KP.RU