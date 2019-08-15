2019-08-15T19:01:37+03:00
Происшествия

Жительница Брянска украла телефон у пассажирки в аэропорту Домодедово

Злоумышленницу задержали по месту жительства
Марина АНТОНОВА
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56-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона за 50 тысяч рублей у пассажирки в столичном аэропорту Домодедово. Потерпевшая рассказала полицейским, что забыла смартфон в туалете. А когда вернулась, его там уже не было.

Полицейские по факту преступления завели уголовное дело.

- Во время расследования выяснилось, что к краже причастна жительница Брянска, - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. – Она забрала дорогостоящий телефон и покинула аэропорт.

Женщину задержали по месту жительства. У нее нашли украденный телефон. Имущество изъяли. Злоумышленницу оставили под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают расследовать уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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