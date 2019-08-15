Во время ремонта на улице Рылеева в Брянске засорились колодцы ливневки

СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-15T18:36:05+03:00

Дорогу примут после того, как устранят все недостатки

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Во время капитального ремонта улицы Рылеева в Володарском районе Брянска засорились колодцы ливневой канализации. Это выяснилось во время приемки дороги 15 августа. Нашли и другие недочеты: некоторые съезды не обустроены для инвалидов, дорожные знаки закрыты ветками деревьев.

- Дорогу примут только после того, как подрядчик устранит все недочеты, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Улицу Рылеева отремонтировали на участке протяженностью 917 метров. Здесь заменили асфальтовое покрытие. 23 светодиодных светильника появились на участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана. Разметку нанесли с применением холодного пластика, установили новые дорожные знаки. На улице смонтировали 200 метров пешеходного ограждения и установили два остановочных павильона. Подрядчик скорректировал уровни проезжей части и существующей ливневой канализации. Ремонт этой дороги обошелся в 22 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU