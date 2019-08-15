2019-08-15T18:36:05+03:00
Общество

Во время ремонта на улице Рылеева в Брянске засорились колодцы ливневки

Дорогу примут после того, как устранят все недостатки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

Во время капитального ремонта улицы Рылеева в Володарском районе Брянска засорились колодцы ливневой канализации. Это выяснилось во время приемки дороги 15 августа. Нашли и другие недочеты: некоторые съезды не обустроены для инвалидов, дорожные знаки закрыты ветками деревьев.

- Дорогу примут только после того, как подрядчик устранит все недочеты, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Улицу Рылеева отремонтировали на участке протяженностью 917 метров. Здесь заменили асфальтовое покрытие. 23 светодиодных светильника появились на участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана. Разметку нанесли с применением холодного пластика, установили новые дорожные знаки. На улице смонтировали 200 метров пешеходного ограждения и установили два остановочных павильона. Подрядчик скорректировал уровни проезжей части и существующей ливневой канализации. Ремонт этой дороги обошелся в 22 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Брянска украла телефон у пассажирки в аэропорту Домодедово
В Трубчевске уголовник обчистил ювелирный магазин
В брянском драмтеатре меняют постановочное освещение
Под Брянском столкнулись два микроавтобуса и тягач
Жителей Брянска попросили объезжать улицу Советскую
Телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов Брянской области
Навлинское предприятие получало молоко от коров-"рекордсменов"
Брянские застройщики предложили продавать соцжилье по 40 тысяч рублей за квадратный метр
На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки
В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах
19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту