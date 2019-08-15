2019-08-15T15:21:09+03:00
Происшествия

Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту

Мужчина был похож на владельца документа
Марина АНТОНОВА
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За мошенничество с сфере кредитования брянцу грозит арест до четырех месяцев.За мошенничество с сфере кредитования брянцу грозит арест до четырех месяцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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33-летнего жителя Дятьковского района подозревают в том, что он взял кредит по чужому паспорту. В полицию обратился 37-летний потерпевший. Он рассказал, что паспорт потерял еще месяц назад. Но не спешил сообщать о пропаже.

До правоохранителей он добрался только после того, как получил уведомление из банка о просроченном платеже по кредиту на 64 тысячи рублей.

- Полицейские вычислили местного жителя, который раньше не имел проблем с законом, - сообщают в УМВД России по Брянской области. – Подозреваемый признался, что нашел паспорт на остановке общественного транспорта и поначалу хотел вернуть документ владельцу. Но потом передумал.

Нашедший паспорт мужчина был похож на владельца. Этим он и воспользовался. В магазине техники, расположенном неподалеку, он оформил кредит на дорогостоящий телефон. Купленный гаджет в тот же день он продал за полцены.

Часть причиненного ущерба злоумышленник возместил. За мошенничество с сфере кредитования ему грозит арест до четырех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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