Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-15T15:21:09+03:00

За мошенничество с сфере кредитования брянцу грозит арест до четырех месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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33-летнего жителя Дятьковского района подозревают в том, что он взял кредит по чужому паспорту. В полицию обратился 37-летний потерпевший. Он рассказал, что паспорт потерял еще месяц назад. Но не спешил сообщать о пропаже.

До правоохранителей он добрался только после того, как получил уведомление из банка о просроченном платеже по кредиту на 64 тысячи рублей.

- Полицейские вычислили местного жителя, который раньше не имел проблем с законом, - сообщают в УМВД России по Брянской области. – Подозреваемый признался, что нашел паспорт на остановке общественного транспорта и поначалу хотел вернуть документ владельцу. Но потом передумал.

Нашедший паспорт мужчина был похож на владельца. Этим он и воспользовался. В магазине техники, расположенном неподалеку, он оформил кредит на дорогостоящий телефон. Купленный гаджет в тот же день он продал за полцены.

Часть причиненного ущерба злоумышленник возместил. За мошенничество с сфере кредитования ему грозит арест до четырех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU