Жителя Злынковского района будут судить за продажу этилового спирта

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-14T13:12:00+03:00

Брянец продавал спирт в магазине в поселке Красный Камень. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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52-летнего жителя Злынковского района будут судить за незаконный оборот спорта в особо крупном размере. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Злынковском районном суде.

По версии следствия, с мая по декабрь 2017 года мужчина приобрел этиловый спирт крепостью 95,7%. И стал продавать в принадлежащем ему магазине в поселке Красный Камень.

- Брянец знал, что оборот данной продукции могут осуществлять только определенные организации на основании лицензии, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Незаконная деятельность была пресечена правоохранителями 15 декабря 2017 года.

Из незаконного оборота изъяли 5 тысяч 858 канистр объемом по пять литров каждая. Общая сумма изъятой продукции составила 17,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU