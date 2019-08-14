Ночью в Брянске сгорели грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-14T12:08:52+03:00

Один пожар случился в Володарском районе, другой – в Бежицком

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В ночь на среду, 14 августа, в Брянске сгорели сразу две машины – легковушка и грузовик. Первый пожар случился на улице Афанасьева в Володарском районе. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.34. Легковой автомобиль горел по всей площади. В 3.46 с огнем удалось справиться.

В ту же ночь около 4.33 поступило сообщение о пожаре на улице Литейной в Бежице. Пожарные приехали на место через семь минут. Оказалось, что горит салон грузового автомобиля. Пламя потушили через шесть минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, во время двух пожаров никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелись машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU