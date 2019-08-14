В Климове водитель без прав сбил двух подростков на мопеде

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-14T11:40:17+03:00

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В брянском поселке Климово водитель «Ауди-80» сбил двух 16-летних подростков на мопеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера на 17-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Климово.

- 28-летний водитель иномарки, который был лишен прав, ехал в сторону Новозыбкова, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Автомобилист при обгоне столкнулся с мопедом, который двигался попутно.

Водитель мопеда получил перелом основания черепа и множественные переломы ребер. Юный пассажир мопеда ушиб голень, получил ссадины головы и бедра. Двоих подростков госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU