Светлане Суровягиной из Брянска присвоили звание «Заслуженный врач России»
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
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Брянскому врачу Светлане Суровягиной присвоили почетное звание «Заслеженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Светлана Суровягина работает врачом в колопроктологическом отделении Брянской областной больницы №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU