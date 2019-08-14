В Погаре мать ударила 26-летнего сына ножом

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-14T10:19:30+03:00

Приговор женщине пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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48-летнюю жительницу Погара осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сыну. Женщину приговорили к девяти месяцам колонии-поселения.

В суде установили, что женщина поссорилась с 26-летним сыном. Она ударил его в грудь ножом.

- В зале суда мать полностью признала свою вину, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор женщине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU