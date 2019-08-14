На стадионе «Юность» в Фокинском районе Брянска начали строить бассейн
Спортивный объект планируют сдать через год
Фото: телеканал "Городской".
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На стадионе «Юность» в Фокинском районе Брянска начали строить бассейн. Рабочие разбирают постройки: старые трибуны, тренерские комнаты, раздевалки и площадку для игры в городки. Эти работы завершат к концу лета, сообщает телеканал «Городской». А бассейн планируют сдать к сентябрю следующего года. В нем будет четыре дорожки по 25 метров. Останется на стадионе и поле для юных футболистов.
Стоимость спортивного объекта около 200 миллионов рублей.
Напомним, бассейн собираются построить бассейн и в Бежицком районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU