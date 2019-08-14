2019-08-14T08:53:33+03:00
Общество

Жители Жуковки не дают устанавливать в домах «умные» счетчики

Приборы автоматически передают данные поставщику электроэнергии
Марина АНТОНОВА
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Жильцам платить за новый смарт-счетчик не нужно.Жильцам платить за новый смарт-счетчик не нужно.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Жители брянского города Жуковка не дают устанавливать у себя в домах так называемые «умные» счетчики. Приборы сами передают показания поставщику электроэнергии. При этом компанию нельзя обмануть.

Счетчики устанавливает подрядчик за счет инвестиционной программы. Жильцам платить за новый смарт-счетчик не нужно.

- Работы по замене приборов в Брянской области начались в июле, - говорят в компании-поставщике электроэнергии. - Энергетики просят предоставить доступ к индивидуальным строениям для установки прибора учета и замены ранее существующего провода на cамонесущий изолированный провод от опоры линии электропередачи до ввода потребителю. При этих работах электроэнергию отключат примерно на четыре часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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