2019-08-13T16:13:44+03:00
Спорт

Брянская спортсменка Татьяна Смоляк завоевала серебряную медаль на турнире в Минске

В международных соревнованиях участвовали больше 200 борцов
Марина АНТОНОВА
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Фото: Федерация спортивной борьбы России.Фото: Федерация спортивной борьбы России.
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Брянская спортсменка Татьяна Смоляк стала серебряным призером на международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя. Соревнования проходили во Дворце спорта в Минске. На них приехали больше 200 борцов из 14 стран мира. В составе сборной России выступали воспитанницы Центра спортивной подготовки Брянской области Татьяна Смоляк и Алина Морева, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Татьяна Смоляк стала второй в весовой категории до 68 килограммов. В весовой категории до 50 килограммов Алина Морева заняла седьмое место в итоговом протоколе. Девушки тренируются в спортивной школе «Локомотив» у Николая Козлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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