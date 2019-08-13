В Брянске сфотографировали ласку в районе лицея №1

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-13T11:42:31+03:00

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В Брянске пользователи сфотографировали маленькую ласку в районе лицея №1 и опубликовали снимки в соцсетях. Судя по ним, животное поместится на ладони. В комментариях предположили, что кто-то разводит неподалеку зверьков, так как их часто замечают в этом месте.

Пользователи были не прочь забрать ласку к себе домой. Другие предупредили, что она может кусаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU