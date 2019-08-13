В Брянске сфотографировали ласку в районе лицея №1
Пользователи не прочь забрать зверька домой
Фото: vk.com, Анастасия Демидова.
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В Брянске пользователи сфотографировали маленькую ласку в районе лицея №1 и опубликовали снимки в соцсетях. Судя по ним, животное поместится на ладони. В комментариях предположили, что кто-то разводит неподалеку зверьков, так как их часто замечают в этом месте.
Пользователи были не прочь забрать ласку к себе домой. Другие предупредили, что она может кусаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU