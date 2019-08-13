2019-08-13T09:23:07+03:00
Политика

Верховный суд снял партию «Родина» с выборов в Брянскую облдуму

Апелляционную жалобу партийцев рассмотрели 12 августа
Марина АНТОНОВА
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За кресла народных избранников в Брянской области будут бороться представители четырех партий.За кресла народных избранников в Брянской области будут бороться представители четырех партий.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Верховный суд России окончательно снял партию «Родину» с выборов в Брянскую областную Думу. Апелляционную жалобу партийцев рассмотрели 12 августа, сообщают на сайте Верховного суда РФ. И оставили решение Брянского областного суда от 26 июля в силе. По нему постановление о регистрации единого списка кандидатов от партии «Родина» в депутаты Брянской облдумы седьмого созыва должно быть отменено.

Поэтому за кресла народных избранников в Брянской области будут бороться представители «ЛДРП», «Единой России», «КПРФ» и «Справедливой России» .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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