2019-08-09T09:38:47+03:00
Общество

В Дятьковском районе ищут пропавшего грибника

61-летний мужчина ушел в лес 7 августа
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Дятьковском районе ищут пропавшего 61-летнего Ивана Дударека. Мужчина пошел за грибами в лес в среду, 7 августа, у деревни Псурский хутор. И до сих пор не вернулся. Грибник нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсети.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, шрам на переносице. Был одет в ветровку василькового цвета, черные спортивные штаны, пятнистую шляпу, обут в резиновые сапоги защитного цвета. С собой у пропавшего был нож и ведро.

На месте поисков развернут штаб поискового отряда. Добровольцев просят не выезжать на место без связи с организатором поисков.

Штаб на месте поисков 54-летнего Игоря Петракова в Брянском районе временно свернули. Мужчину искали круглые сутки со 2 августа. Но так и не нашли. Грибника в районе села Лесное продолжают искать родственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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