2019-08-08T10:53:39+03:00
Происшествия

Двух жителей Унечи осудили за незаконную торговлю белорусскими сигаретами

Полицейские изъяли табачной продукции на 2,8 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Сообщники получили условные сроки.Сообщники получили условные сроки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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44-летнего и 45-летнего жителей брянского города Унеча осудили за незаконную торговлю белорусскими сигаретами. Один из них получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 400 тысяч рублей. Второй фигурант уголовного дела также получил условный срок – два года с испытательным сроком полтора года и штраф 300 тысяч рублей.

В суде установили, что сообщники в прошлом году приобрели контрафактные сигареты без маркировки. Они привезли крупную партия табака в Унечу. И продавали в магазине «Табачная лавка». Торговая точка принадлежала одному из фигурантов.

- В августе прошлого года злоумышленников задержали полицейские, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они изъяли 68 тысяч 826 пачек контрафактных сигарет. Стоимость партии составила 2,8 миллиона рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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