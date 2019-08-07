2019-08-07T16:01:45+03:00
Общество

Жительница стародубского села сфотографировала необычную змею

Рептилия заползла во двор частного дома
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Стародубский вестник".Фото: "Стародубский вестник".
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Жительница села Воронок Стародубского района сфотографировала в своем дворе змею необычного цвета. На снимке рептилия почти голубая.

От бани она медленно ползла к крыльцу жилого дома. И попыталась заползти прямо в дом. Длина змеи была около полутора метров, сообщают "Стародубский вестник".

Хозяйка испугалась, на какое-то время оцепенела. Но все обошлось. До сих пор неясно, ядовитая ли была рептилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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